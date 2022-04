Norsk dykker fraktet til sykehus i Malaysia – flere andre dykkere savnet

Utenriksdepartementet opplyser til NTB at de er kjent med saken, og legger til at den norske kvinnens pårørende er orientert.

– Dykkerne var i vannet i rundt 40 minutter. Da de kom opp igjen til overflaten, kunne de ikke se båten, og de ble tatt av den sterke strømmen, sier han, og legger til at båtens kaptein er pågrepet etter å ha testet positivt på bruk av narkotika.

Båten som fraktet dykkerne til en nærliggende øy, skal ha forsvunnet mens dykkerne var under vann, forklarer den lokale politibetjenten Cyril Edward Nuing.

Den norske kvinnen ble torsdag funnet i vannet et godt stykke unna der dykkerne sist ble observert ved en øy langs Malaysias sørøstlige kyst. Kvinnen er sendt til sykehus, og tilstanden beskrives som stabil.

