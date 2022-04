Danmark avfeier russisk Bornholm-advarsel

I februar sa den russiske ambassadøren at Russland og Danmark har en klar avtale om at det ikke skal utplasseres amerikanske soldater på øya. Han viste til en avtale som ble inngått etter annen verdenskrig.

Tidligere i år meldte den danske regjeringen at den vil forhandle om en sikkerhetspolitisk avtale med USA, som blant annet kan bety at det kommer amerikanske soldater til Danmark.

Hun understreker at Danmark er et suverent land.

– Det kan jeg svare meget kort på. Den russiske ambassadøren skal ikke blande seg inn i det som skjer på Bornholm, sa Frederiksen under et besøk på Bornholm torsdag.

Russland har advart Danmark mot å inngå en avtale med USA som kan innebære at amerikanske soldater utstasjoneres på den danske øya.

