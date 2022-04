Støre: Vurderer å utvise russiske diplomater

Det er viktig for Norge å ha diplomatiske forbindelser til Russland, utdyper Støre overfor TV 2.

– Nå er det Natos utenriksministermøte i dag, så de vil jo snakke sammen. Og så er det et naturlig tema i mitt møte med den svenske statsministeren, sier Støre.

Støre er tirsdag i Sverige for å møte statsminister Magdelana Andersson til samtaler.

Tirsdag kunngjorde Danmark at 15 russiske etterretningsoffiserer utvises. De siste dagene har en rekke EU-land utvist russiske diplomater. Norge vurderer å følge opp, bekrefter Støre.

