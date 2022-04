Norge gir 100 millioner kroner til Moldova

Gjennom EU bidrar Norge med telt og feltsenger etter anmodning fra moldovske myndigheter. I tillegg øker Norge støtten til Flyktninghjelpen, Caritas og FNs internasjonale organisasjon for migrasjon.

Flyktningstrømmen fra Ukraina har fått store konsekvenser for Moldova, og halvparten av pengene går til å støtte myndighetenes arbeid med blant annet energi- og matforsyning og demokratiske prosesser.

– Moldova, et av Europas fattigste land, har tatt imot over 400.000 flyktninger, og vi må hjelpe, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

