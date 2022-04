Danmark utviser 15 russiske diplomater

Frankrike, Nederland, Belgia, Irland og flere østeuropeiske land og også utvist flere titall russiske diplomater og anklaget dem for å være etterretningsoffiserer.

Tirsdagens melding fra Danmark kom dagen etter at Tyskland erklærte 40 russiske diplomater for uønsket.

– Vi vil sende et klart signal til Russland om at spionasje på dansk jord er uakseptabelt, sier han til dr.dk .

– Vi finner det riktig for dansk sikkerhet å utvise de 15 etterretningsoffiserene fra den russiske ambassaden. Regjeringen har truffet beslutningen og har orientert utenrikskomiteen om det, sier utenriksminister Jeppe Kofod.

