Heftig atom-oppgjør i Høyre. Solberg advarte: Noen må ta søppelet

I forkant av Høyre-landsmøtet presset flere fylkeslag på for at landsmøtet skulle vedta enten å utrede eller åpne for kjernekraft i Norge. Og onsdag denne uken tok Erna Solberg sterkt til motmæle: Overfor Vårt Land stemplet hun satsing på kjernekraft som «en fallitterklæring» for norsk energipolitikk.

Men da landsmøtet skulle drøfte partiets nye energipolitikk om havvind og grønne satsinger for å nå klimamål, braket det løs. Og til slutt fornyet Høyre politikken på feltet: «Norge skal ta en aktiv rolle i den internasjonale forskningen og utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant thorium», heter det nå i det ferske vedtaket.

Stormløp fra unge – kjempet for kjernekraft i Høyre

I forkant hadde partiets resolusjonskomité samlet seg om formuleringer der det het at Høyre vil «utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft». Partileder Solberg sa til pressen i forkant at «utredning» kunne gå. Det var ikke forpliktende.

Formuleringen var samlende. Likevel var særlig profiler i Oslo Høyre på vakt: Nikolai Astrup, Heidi Nordby Lunde og Anne Haabeth Rygg var blant dem som foreslo å rense ord om kjernekraft ut av programmet.

Mot dem kom det et oppløp av yngre – og eldre – delegater på talerstolen. Særlig fra Høyres Studenter ble det ivret for kjernekraft her hjemme. Ikke minst at Norge skulle få utvikle teknologien fra thorium. Det er et råstoff det er plenty av her hjemme. Og det ble nå fremmet som et verktøy i det grønne skiftet.

REAGERTE: Erna Solberg i samtale med nestleder Tina Bru under landsmøtet. Solberg la sin posisjon som partileder inn fra talerstolen for å kjøle ned kjernekraft-iveren. (Terje Pedersen/NTB)

«Vi må ikke ha denne berøringsangsten for kjernekraft»

Men også profiler fra flere fylkeslag kastet seg inn for å sette kjernekraft på Høyres energipolitiske dagsorden.

Asker-ordfører Lene Conradi ville ha kjernekraft som en del av energipolitikken «så fort som mulig «.

– Det er allerede masse kunnskap svært nær oss. I behovet for ny bærekraftig energi er kjernekraft er en del av energimiksen og det grønne skiftet, sa hun.

– Thorium er fremtiden. Havgående fartøyer kan få integrert dette i båter. Vi må ikke ha denne berøringsangsten for kjernekraft, sa Anders Riise fra Møre og Romsdal.

---

Høyre setter kurs

Høyre avvikler lørdag og søndag sitt landsmøte på Gardermoen i Jessheim.

Erna Solberg talte til landsmøtet lørdag formiddag. Samme ettermiddag drøfter partiet energipolitikk.

Søndag velges ventelig Henrik Asheim til partiets nye nestleder. Han etterfølger Jan Tore Sanner.

---

Solberg til delegatene: «Dette bosset vil jo ingen ha»

Da hadde innleggene for kjernekraft vært så mange at Høyres «delegat nummer én», partileder Solberg selv tok ordet. Solberg brukte lederautoriteten sin.

Hun tok i bruk det vestlandske uttrykket for søppel – «bosset» – i en kraftadvarsel mot kjernekraft i norsk politikk.

– Husk noen må ta bosset. Men dette bosset vil jo ingen ha, sa Solberg.

Direkte rettet til delegaten fra Møre og Romsdal spurte hun:

– Vil dere ta avfallsanlegget for atomavfall?

For Solberg hadde slitt selv som regjeringssjef gjennom åtte år med å få til sikker avfall av det kjernefysiske avfallet fra landets to nedlagte forskningsreaktorer.

[ I Høyre-toppen vil Asheim vokte verdier – gir kirken en klar beskjed ]

Sterke advarsler: Hvor gjør vi av atomavfallet?

Advarselen om troverdig mangel på lagring av avfall som med nedbrytningstid på flere hundre tusener år, kom fra flere.

Vararepresentant fra Akershus, Tore Vamraak, har selv vokst opp ikke langt fra den tidligere atomreaktoren på Kjeller.

– Skal man etablere slike kraftverk i Norge, må man også håndtere avfallet på en forsvarlig måte, sa Vamrak.

Han viste til at selv avfall fra thorium ville ta flere hundre år å bryte ned.

HJERNEKRAFT: Energitalsperson Nikolai Astrup advarte mot å bruke norsk hjernekraft på kjernekraft. Han innledet til debatt om ny energipolitikk. Den ble dominert av atomdebatt. (Heiko Junge/NTB)

Topper mener: I alle fall ikke i Norge

Energitalsmann Nikolai Astrup advarte også kraftfullt mot å bruke norsk hjernekraft på kjernekraft – i stedet for energiløsninger Norge er best på. Men nettopp det at Norge skal kaste seg inn i mer forskning på kjernekraft, ble altså sluttresultatet i lørdagens atom-drama i Høyres sal.

Det skjedde med solid flertall – og mot Astrup og Høyre-toppenes vilje. Overfor Vårt Land poengterer flere topp-profiler at vedtaket ikke innebærer mer satsing på kjerneteknologi i Norge. Men tilhengere som ønsket tydeligere profilering av Høyre som kjernekraftparti var tilfreds med å ha tatt et stikk.

[ Solberg tar knallhardt oppgjør med Putin ]