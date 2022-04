Pave Frans ber canadiske urfolk om tilgivelse

Under en audiens med flere titall representanter for urfolkene sa Frans at han skammet seg og var rasende over alt deres forfedre og slektninger ble utsatt over i den katolske kirkens regi.

Representantene hadde kommet til Roma for å få en offisiell beklagelse fra paven, samt et løfte om at kirken gjør opp for seg.

Mer enn 150.000 barn med urfolksbakgrunn i Canada ble tvunget til å gå på statlig finansierte kristne internatskoler fra sent 1800-tall og fram til 1970-tallet. Formålet var å isolere dem fra egne hjem og kultur, og dermed oppdra dem i kristen tro og vestlig kultur, som ble regnet som overlegen.

– For den sørgelige oppførselen til disse katolikkene ber jeg Herren om tilgivelse. Jeg vil si fra hjertet at dette gjør svært vondt. Jeg står sammen med canadiske biskoper i å be om unnskyldning, sa paven.

Oppgjøret etter internatskolene har pågått i mange år, men tiltok i omfang i 2021 etter at det ble oppdaget tusenvis av umerkede barnegraver utenfor ulike internatskoler i Canada.

