Miljøorganisasjoner positive til regjeringens oljefondsmelding

– Hurra, nå leverer regjeringa. Ved å inkludere et langsiktig mål om nullutslipp har de virkelig gitt oss et stort taktskifte for oljefondet, sier leder for Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, til NTB.

Også Verdens naturfond (WWF) er glade for at regjeringen ønsker at oljefondet skal investere i tråd med Parisavtalen. Generalsekretær Karoline Andaur sier det nå er viktig å tydeliggjøre hvordan det skal skje.

– WWF er enige med regjeringen i at fondet fortsatt skal fokusere på avkastningen. Nettopp derfor haster det med å få klimamålet gjenspeilet i hele den strategiske porteføljen, samt gi fondet verktøy til å nå målet, sier Andaur til NTB.

Regjeringspartner SV er ikke fullt så positive. Partiets finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski etterlyser mer konkrete delmål.

– Det må også presiseres at miljøinvesteringene må økes framover, sier hun.