Huitfeldt vil ikke utrede alternativer til EØS

Det opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i et skriftlig svar til Stortinget denne uka.

Ifølge Huitfeldt har regjeringen varslet «en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti år».

EØS-utredningen skal se på konsekvenser av EØS for norske borgere og økonomi, herunder betydning for den norske arbeidslivsmodellen og et anstendig arbeidsliv, opplyser hun. Den skal også se på hvordan mulighetene i samarbeidet utnyttes, og hvordan avtalens forpliktelser gjennomføres nasjonalt. I tillegg mener Huitfeldt at den utenriks- og sikkerhetspolitisk dimensjonen bør drøftes, særlig i lys av Russlands krig mot Ukraina.

«Det er imidlertid altså ikke snakk om å utrede alternativer til EØS-avtalen», skriver Huitfeldt.

Avklaringen kommer i utenriksministerens svar på et spørsmål fra Venstres partileder Guri Melby.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener Melbys spørsmål er «upresist og ledende».

– Utredningen skal dekke det som faktisk står i Hurdalsplattformen, fastslår hun.

I Hurdalsplattformen heter det at utredningen blant annet skal se på «erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU».