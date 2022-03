Høyre vil satse stort på havvind i egen energiplan

Partiet la fram sin energiplan torsdag.

Særlig havvind er et viktig satsingsområde, og hybridkabler må være en del av dette, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Nikolai Astrup.

– Hvis havvind skal være lønnsomt, må det bygges ut med hybridkabler, men kablene må innrettes slik at de ikke fører til høyere strømpriser i Norge, sier Astrup.

Diskusjonen om utenlandskabler har tatt seg opp de siste månedene i takt med at strømprisene har steget kraftig. Høyre mener det finnes løsninger som skjermer norske forbrukere, industri og næringsliv.

– Det er fullt mulig. Flere aktører har pekt på hvordan det kan gjøres. Det avhenger både av hvor store kabler du har, men det går også an å tenke seg at man har forskjellige størrelser på kablene til Norge enn det man har til de andre landene man også er koblet til, sier Astrup til NTB.

35.000 nye jobber

Høyre går inn for at det skal lyses ut 3 gigawatt (GW) nytt areal for havvind hvert eneste år fra og med 2025. Det innebærer 15 GW innen 2030 og 30 GW innen 2035.

– Litt enkelt forklart vil 3 GW med havvind dekke strømforbruket til nesten en million husstander, og 30 GW utgjør cirka hele Norges vannkraftproduksjon. Dette vil også legge til rette for over 35.000 nye jobber i utbyggingsperioden, forklarer Astrup.

Tidligere i vinter kunngjorde regjeringen at de går i gang med utbygging av havvind i Nordsjøen på feltet Sørlige Nordsjø II, men utsetter spørsmålet om utenlandskabler. Høyre står fast på at det er nødvendig med hybridkabler for å få havvind til å lønne seg.

– Problemet med en subsidiert satsing, som er det regjeringen legger opp til, er at du ikke vil få volum, og da får vi heller ikke de arbeidsplassene som er knyttet til å produsere flytere. Da havner de i andre land, til tross for at Norge har de aller beste forutsetningene for å bygge industri basert på havvind som både kan gi oss nok kraft til det vi selv trenger, men også kan gi et betydelig bidrag til den europeiske energiomstillingen, sier han.

Utbygging av havvind krever også en god dialog med fiskerinæringen, samt at man kommer i gang med miljøundersøkelser på sokkelen for å avdekke hvilke områder som er aktuelt å lyse ut, ifølge Astrup.

Vurderer skifte fra olje til gass

Det bør også vurderes om gass skal være hovedprioriteringen i letepolitikken fremfor olje. Krigen i Ukraina understreker viktigheten av stabile gassleveranser fra Norge de neste årene, argumenterer Høyre.

Norsk sokkel skal videreutvikles som energiressurs for Europa, og norsk gass vil være en nødvendig bro til en fornybar fremtid, heter det i energiplanen.

– Gass har gått fra å være et biprodukt av oljeletingen til å bli et hovedprodukt, mens letepolitikken fortsatt er innrettet etter å lete etter olje, sier Astrup, og fortsetter:

– Vi er opptatt av at vi nå må gjøre vurderinger av om også letepolitikken skal dreies inn mot det som er realiteten på norsk sokkel, nemlig at vi produserer veldig mye gass og at gassen er blitt veldig mye verdt, og at gassen blir viktig også i lys av det grønne skiftet fordi det kan brukes til å produsere utslippsfritt blått hydrogen

Astrup understreker at partiet ikke har konkludert i spørsmålet.

– Det er en ganske stor omlegging, så det er noe vi må gå nærmere inn i, men vi mener at tiden nå er inne for å gjøre den vurderingen.

Støtte fra bransjen

Det er bare ti måneder siden Høyre la fram sin energimelding – som nå altså oppdateres med et tillegg. Regjeringen har utarbeidet et eget tillegg til energimeldingen. Det er lovet før påske og er trolig rett rundt hjørnet.

Astrup påpeker at mye har endret seg siden i fjor sommer og at situasjonen nå er annerledes.

– Kraftbehovet er større enn vi først trodde og vi har hatt en strømpriskrise gjennom hele vinteren. Vi har nå en krig i Ukraina som kommer til å påvirke energimarkedet i lang tid fremover. Alt dette gjør at det er viktig at vi tenker gjennom hvordan norsk energipolitikk skal være fremover, sier han.

Regjeringens energimelding kommer snart, sier energipolitisk talsperson Ole André Myhrvold i Senterpartiet, som gjerne tar imot støtte fra Høyre.

− Det er bra at regjeringen kan vente støtte fra Høyre i havvindutbyggingen når vi snart kommer med en offensiv energimelding. Høyre gjorde ingenting når de satt i regjering, men nå har de skjønt at vi må bygge ut havvind, sier han til NTB.

Både NHO og Norsk olje og gass synes Høyres plan er god og konkret. De er nå spente på hva regjeringen skal komme med.