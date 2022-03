Halvparten av alle flyktninger i Norge var utenfor arbeidsmarkedet i 2020

Botiden i Norge har innvirkning på hvor mange som er i jobb. Flyktninger fra Sri Lanka har i snitt bodd i Norge i rundt 26 år, mens syrere har vært kortest i Norge blant gruppene med et snitt på 4,6 år. Somaliere, som utgjør den største flyktninggruppen i alderen 15–66 år med 24.500 personer, har i snitt vært i Norge i 14 år.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!