Listhaug: – Åpen for å støtte Ukraina i større grad enn vi gjør

– Vi er åpne for å støtte Ukraina i større grad enn vi gjør og venter egentlig bare på at regjeringen kan se på det, sier hun.

Listhaug mener regjeringen bør vurdere å sende mer penger til landet dersom vi ikke har våpnene de trenger, slik at de får kjøpt disse våpnene andre steder.

– Regjeringen må vurdere hvilke våpen vi kan avse. Det Frp har sagt, er at vi er positive til at vi gir våpen, men vi må sikre vår egen forsvarsevne, sier Listhaug til NTB.

