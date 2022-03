Minst fire skutt og drept utenfor Tel Aviv

Israelske leger opplyser samtidig til nyhetsbyrået AFP at dødstallet har steget til fem.

Hendelsen tirsdag er det tredje antatte angrepet med skytevåpen i Israel på en uke. Søndag ble to politifolk skutt og drept i Hadera i Israel. De to angriperne ble selv skutt og drept etter at de åpnet ild. Dagen etter hevdet ekstremistgruppa IS å stå bak angrepet.

Ifølge sjefen for en av nødetatene er en gjerningsperson skutt, skriver Haaretz. Politiet opplyser til avisen at den mistenkte gjerningspersonen kan være blant de drepte, men at det ikke er bekreftet.

Det kan også være flere gjerningspersoner, skriver Haaretz. Ifølge politiet skal en gjerningsperson ha kjørt motorsykkel. Det er uklart om det gjelder gjerningspersonen som er skutt.

Ifølge avisen fant skyteepisoden sted i forstedene Bnei Brak og Ramat Gan.