Fagskoler får penger til korte og fleksible utdanninger

Se hele oversikten over hvordan pengene fordeles på Regjeringen.no.

For 2022 er det mottatt til sammen 90 søknader om penger fra den ordningen pengepotten kommer fra, og det er søkt om over 125 millioner kroner. 48 prosjekt ved 26 ulike fagskoler fikk støtte.

– Fagskolene er viktige for mange, fordi de tilbyr korte, fleksible og yrkesrettede utdanningstilbud. Prosjektene som får støtte, er spredt over hele landet. Vi trenger gode utdanningstilbud der folk bor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

