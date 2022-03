Tyrkia stanset sjøtrafikken gjennom Bosporos på grunn av minefare

Nyhetsbyrået AP meldte på formiddagen at den mistenkelige gjenstanden var «nøytralisert». Noen timer senere opplyste tyrkiske myndigheter at stredet var åpent igjen.

Beskjeden kom kort tid etter at Russland advarte om at flere sjøminer drev inn i Svartehavet fra ukrainske havner.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!