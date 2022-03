Fire drept i knivangrep i Israel

Dette er det tredje angrepet i sitt slag på en uke. Søndag ble en israelsk politimann lettere skadd i et knivangrep i Øst-Jerusalem. Lørdag ble en mann knivstukket av en palestiner i Jerusalem.

Politiet opplyser at gjerningsmannen var en beduin fra området som skal ha sympatisert med IS.

Tre kvinner og en mann ble drept i angrepet og flere er såret. Tilstanden er kritisk for to av dem, ifølge sykehuskilder.

Politiet sier angrepet startet ved en bensinstasjon i byen der gjerningsmannen gikk ut av bilen sin og stakk ned en kvinne. Mannen satte seg deretter i bilen og kjørte videre til et kjøpesenter i nærheten der han kjørte på en mann i 60-årene.

