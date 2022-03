Afghanske jenteskoler stengt etter få timer

Islamist-bevegelsen har imidlertid insistert på at undervisningen for tenåringsjentene må skje i tråd med islamske prinsipper.

Dette bekreftes av Taliban, men årsaken er foreløpig ikke kjent. Vestlige land har gjentatte ganger krevd at jentene igjen må få undervisning, og Taliban hevder at dette hele tiden har vært planen.

Nå var endelig tiden igjen kommet for klasseromsundervisning i hovedstaden Kabul og flere av de andre provinsene. Men bare noen timer etter at jentene møtte opp, ble de sendt hjem igjen.

