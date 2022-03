Simen Bondevik gjenvalgt som leder i Unge Sentrum

Bondevik har hatt vervet siden ungdomspartiet ble stiftet i november 2020 og er nå gjenvalgt som leder for en periode på et år, opplyser partiet i en pressemelding.

– Jeg er utrolig takknemlig for tilliten. Gjennom det neste året skal vi sørge for å gjøre de nødvendige forberedelsene for at Sentrum for alvor kan gjøre sin inntreden i norsk politikk ved neste valg. Da skal vi inn i kommunestyrer og bystyrer over hele landet, sier Bondevik.

Mange av dem som var med på å stifte Sentrum og har fått fremskutte posisjoner, har bakgrunn i KrF og meldte seg ut da de tapte retningsvalget i 2018.

