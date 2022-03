Jackson grilles av Senatet før hun kan bli høyesterettsdommer

– Dommer Ketanji Brown Jackson er juridisk briljant med den ypperste karakter og integritet, tvitret president Joe Biden før den fire dager lange høringen ble innledet mandag.

De neste dagene skal justiskomiteen vurdere om Jackson er skikket til å bli en av USAs ni høyesterettsdommere.

På høringens første dag fikk hovedpersonen selv anledning til å si noe om hva hun vil legge vekt på som høyesterettsdommer.

– Jeg har snart vært dommer i et tiår, og jeg tar mitt ansvar for å være uavhengig meget alvorlig. Jeg dømmer fra en nøytral holdning, sa hun.

– Likhet for loven

Jackson understreket at hun også er opptatt av at alle er like for loven.

– Jeg har viet min karriere til å sikre at ordene som er gravert inn på høyesterettsbygningen – likhet for loven – er en realitet og ikke bare et ideal, sa hun.

Mesteparten av mandagens høring var imidlertid avsatt til de 22 medlemmene av justiskomiteen, som hadde ti minutter hver til å snakke om Jacksons kandidatur.

Fra demokratene kom det mye ros, mens flere republikanere valgte en mer kritisk inngang.

– Jeg kan bare spekulere: hva er din skjulte agenda? Er det å slippe voldelige kriminelle, politimordere og barnemishandlere løs på gaten? spurte Marsha Blackburn, republikansk senator fra Tennessee.

[ Prest starter stiftelse for å hjelpe ukrainske flyktninger ]

– Ikke lett å være først

Demokratene understreket også det historiske i at Jackson ligger an til å bli den første svarte kvinne i høyesterett.

– Det er ikke lett å være den første. Du blir nødt til å være den beste og på noen måter den klokeste. Det at du er her i dag og ditt mot i denne prosessen vil gi inspirasjon til millioner av kvinner som kan speile seg i deg, sa Dick Durbin, senator fra Illinois og leder av justiskomiteen.

Tirsdag og onsdag skal senatorene gjennomføre utspørringen, mens torsdag er turen kommet til vitnemål fra utenforstående.

Det er på forhånd ikke kommet opplysninger som tyder på at Jacksons kandidatur er truet, og republikanerne har lovet å unngå den type «karakterdrap» som de mener demokratene utsatte den konservative dommeren Brett Kavanaugh for i 2018.

Venter kritiske spørsmål

I stedet vil de trolig bruke anledningen til å score politiske poenger, blant annet ved å stille kritiske spørsmål ved Jacksons arbeid som offentlig oppnevnt forsvarer, blant annet for innsatte i Guantanamo-leiren. De vil trolig også trekke fram domsavgjørelser som de mener viser at Jackson er for ettergivende. Slik vil de også kunne framstille president Joe Biden som «myk» når det gjelder kriminalitet i forkant av høstens mellomvalg.

Jackson er 51 år gammel og har blant annet jobbet for Stephen Breyer, den pensjonerte liberale høyesterettsdommeren som hun etter planen skal erstatte.

Demokratene skal etter planen avholde en endelig avstemning om kandidaturet i begynnelsen av april. Partiet har knappest mulig flertall i Senatet, noe som er nok til å få Jackson godkjent.