Fire døde etter at bil kjørte inn i folkemengde i Belgia

Åtte ambulanser var raskt på plass etter hendelsen som Gobert betegner som en katastrofe. Han sa at en idrettshall var tatt i bruk som senter for skadde og pårørende, ifølge RTL.

Han sier også at tolv mennesker er alvorlig skadd, mens 20 har fått lettere skader.

Det ble tidligere meldt at fem personer var døde. Blant de døde er ett barn, sier borgermester Jacques Gobert i den lille byen.

