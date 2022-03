Greenpeace forsøkte å stanse russisk tankskip

Femten aktiviser med bannere med teksten «Stop fuelling the war» og «Oil fuels the war» ble sendt i vannet for å stanse skipet. Tekstene henviser til at oljeeksport er en av Russlands største inntektskilder.

Det var andre dag på rad at aktivister protesterte mot tankskip som passerer gjennom dansk farvann med russisk olje.

– Tankskipstrafikken viser at vi er så fossilt avhengige at tross utallige sanksjoner er alle i EU hver dag med på å finansiere krigen, sier generalsekretær i Greenpeace Norden, Mads Flarup Christensen.

Det russiske tankskipet SCF Baltica hadde ifølge Greenpeace seilt fra havna Vysotsk med kurs for Antwerpen med en last på 85.000 tonn fyringsolje. Skipet klarte å komme forbi aktivistene.