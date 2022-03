Farouk Abdulhak reiste fra London til Jemen kort tid etter drapet på Martine Vik Rasmussen i London for 14 år siden.

Han oppholder seg nå trolig i Sana, som er kontrollert av den religiøse opprørsgruppen Houthi-bevegelsen, som kriger mot regjeringen i Jemen.

– Jeg har møtt noen som har betydelig innflytelse blant Houthiene som kontrollerer Sana, der Farouk etter all sannsynlighet oppholder seg. Hensikten var å få dem til å påvirke de som styrer, til å få i stand en frivillig utlevering av mistenkte til London for å stille i retten, sier Kjell Magne Bondevik til TV 2.

Bondevik vil ikke si hvem han snakket med i Jemens naboland Oman, fordi det kan skape trøbbel for de involverte.

Martines far, Odd Petter Magnussen, sa tidligere onsdag til TV 2 at Bondevik skulle snakke med «en betydningsfull stammeleder og sjeik med koblinger til al-Houthi».

– Positive til utleveringen

– Jeg kan si at de var positive til å utlevere Abdulhak. De vil gjøre det de kan. Vi drøftet ulike alternativer for hvordan det kan skje. Det kan jeg ikke gå inn på offentlig, men nå har vi en god kanal inn til de som kan bli viktig i denne saken, sier Bondevik.

Håpet med samtalene er å motivere houthiene til å utlevere Abdulhak til Storbritannia der han er siktet og etterlyst for drapet.

Bondevik sier at han tror saken nå beveger seg fremover, og at de han snakket med, var enige i at Abdulhak bør bli stilt for retten. Han vil likevel ikke sette noen tidshorisont for saken.

Foreldrene til Martine Vik Magnussen, Odd Petter Magnussen (i midten) og moren, Kristin Vik (t.h.), sammen med advokat Patrick Lundevall-Unger (t.v.) ok, utenfor New Scotland Yard i London mandag. (Alberto Pezzali/AP)

Velvilje fra Houthiene

Odd Petter Magnussen sa tidligere onsdag til Dagbladet at han og hans samarbeidspartnere har hatt god kontakt med ulike grupperinger i Jemen i mange år.

– Vi opplever at vi blir møtt med en høy grad av velvilje fra Houthiene, og at de, til tross for manges oppfatning av dem, er opptatt av medmenneskelighet og rettferdighet, sier Magnussen til avisen.

Han sier at Bondeviks møte var planlagt lenge før nyheten fra engelsk politi om at en person var pågrepet og siktet for å ha bistått Farouk Abdulhak etter drapet.

Parallelt med de private møtene har også britiske myndigheter direkte kontakt med Houthi-ledelsen på ministernivå.

Magnussen sier han er glad for at også det britiske utenriksdepartementet og Scotland Yard jobber meningsfullt og konstruktivt for å oppklare Martine-saken.

– Det at de er med på en dialog med Houthi-bevegelsen er sensasjonelt, sier Magnussen til TV 2.