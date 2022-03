SV vil avvikle ekstraordinær oljeskattepakke

– Regjeringen bør avvikle den ekstraordinære oljeskattepakken. Det er et spørsmål om politiske valg, så vi ikke får tut og kjør i alle deler av økonomien, sier Kaski.

Den gunstige skattepakken ble vedtatt i juni 2020 og gir utsatt skatt for oljeselskapene, i tillegg til et skattekutt på om lag ti milliarder kroner ifølge beregninger fra Finansdepartementet.

Med koronakrise, nedstenging av samfunnet og stopp i etterspørselen sank oljeprisen ned i 19 dollar fatet, men nå har krigen i Ukraina sendt olje- og gassprisene til værs – og et fat nordsjøolje omsettes nå for rundt 100 dollar fatet.

– Det er galskap at vi subsidierer oljeselskapenes aktivitet akkurat nå, sier SV-topp Kari Elisabeth Kaski til Dagens Næringsliv .

