Global debatt om biologisk mangfold i gang

– Vi har ett mål, og det er å endre utviklingen i tap av biologisk mangfold og virkelig bygge en felles fremtid der vi kan leve i pakt med naturen over lang tid, sier lederen for det to uker lange møtet, Elizabeth Maruma Mrema.

Møtet i Genève er to år forsinket på grunn av pandemien, og er altså det siste i sitt slag før FN arrangerer en større konferanse om temaet i kinesiske Kunming fra 25. april til 8. mai. Der er målet å bli enige om en internasjonal avtale om bevaring av biologisk mangfold.

Å forebygge tap av slikt mangfold regnes som avgjørende for å unngå at flere såbare arter forsvinner. De er også viktig for å unngå å skade livsgrunnlaget for mennesker mange steder i verden, særlig urfolksgrupper.

Ifølge amerikanske Campaign for Nature er et viktig tema i Genève målet om å beskytte 30 prosent av verdens landområder, vann og hav, samt menneskers og bedrifters «overutnytting» av naturen og fremveksten av nye patogener og sykdommer som følge av miljøendringer.

– For at den nye naturavtalen ikke skal bli nok et dokument som bare legges i en skuff, er det kritisk å få på plass tydelige mål som på sikt resulterer i mer natur, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond en pressemelding før konferansen.

Også dette møtet kan bli indirekte rammet av krigen i Ukraina. Reiserestriksjoner og flyforbud for russiske selskaper gjør at Russlands delegater måtte avlyse sine reiseplaner. Arrangøren håper likevel at russiske diplomater som allerede er i Genève kan delta.

