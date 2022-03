Talet på internt fordrivne er òg truleg oppe i fleire millionar. Over 150.000 av flyktningane er frå tredjeland, altså ikkje frå Ukraina eller Russland.

– Vi har no nådd tre millionar-grensa når det gjeld menneske som har bevega seg ut av Ukraina, seier talsperson for IOM, Paul Dillon, i møte med pressa i Genève.

