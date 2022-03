Flere giftet seg i kirken under pandemien

Økningen i antallet som ble døpt eller giftet seg er sammenlignet med 2020. I Oslo bispedømme økte antallet vielser med hele 31 prosent fra året før.

Selv om det er markant oppgang var det likevel færre døpte og vielser enn i det siste «normalåret» som var 2019, altså før koronapandemien slo inn.

– Vi vet at mange utsatte dåp og vielse i 2020 for å kunne samle en større gruppe av de man er glad i til denne livshendelsen. Flere valgte å gjennomføre i 2021, men vi tror nok at en del holdt igjen så lenge det var restriksjoner, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Antallet som ble konfirmert i kirken var stabilt på samme nivå som i 2020 og også i 2019. Raaum sier at de ansatte i kirkene gjorde en stor innsats i å gjøre tilpasninger slik at flest mulig kunne få gjennomført disse kirkelige handlingene.

– Det er lagt ned utrolig mange arbeidstimer rundt om i kirken, sier Raaum.