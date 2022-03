Senterpartiet vil revurdere elektrifiseringa av sokkelen

Fleirtalet i fylkestinget i Vestland har sagt nei til at elektrifiseringa av norsk sokkel skal skje med straum frå Samnanger i Midhordland. Også Trondheim Ap meiner at straumkrisa krev eit nytt blikk på «den meningslause» elektrifiseringa av sokkelen

– Eg skal ikkje komme med karakteristikkar av Sigbjørn Gjelsvik, men det er eit klart brot med Hurdalsplattforma. Eg opplever at vi vart samde om elektrifisering av sokkelen då vi forhandla om Hurdalsplattforma, siger Eide.

Gjeldsvik viser til at Noreg er del av ein felles europeisk kvotemarknad, og at ein må finne løysingar som totalt sett er dei beste og ikkje sjå oss blinde på nokre løysingar.

– Om vi no mistar viktige industribedrifter på grunn av høge straumprisar, så kjem dei kanskje aldri tilbake igjen, seier Gjelsvik til Klassekampen .

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!