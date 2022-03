Israel og Tyrkia enige om å gjenoppbygge forholdet

– Vi inngår en ny æra i forholdet etter mer enn et tiår med diplomatisk brudd, sier Herz i Ankara onsdag.

– Fortidens bagasje forsvinner aldri av seg selv, men vi velger å legge ut på en reise med tillit og respekt. Vi må på forhånd bli enige om at vi ikke blir enige om alt, legger han til.

Også Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kaller det et historisk besøk som vil bli et vendepunkt for forholdet mellom landene.

Målet med besøket vat at de to landene skulle forsøke å gjenopplive det relativt gode forholdet som Israel og Tyrkia hadde tidligere. Israels krig mot Hamas på Gazastripen og bosetningspolitikken på Vestbredden har imidlertid ført til en kraftig forverring i forholdet de siste årene.

Forholdet ble spesielt vanskelig etter at israelske styrker i 2010 aksjonerte mot en båt med aktivister som ønsket å bryte den israelske blokaden av Gazastripen. Militæroperasjonen endte med at ni tyrkiske aktivister ble drept.

Opp gjennom årene har Erdogan rettet kraftig kritikk mot Israel og uttrykt støtte til Hamas, som Israel regner som en terrorgruppe.

Herzog skal onsdag ha samtaler med Erdogan i Ankara før han reiser videre til Istanbul for å møte representanter for det jødiske samfunnet der.

