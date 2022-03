Ambassaden om nytt gatekryss-navn: Oppfattes som en antirussisk aksjon

Et enstemmig bydelsutvalg i Frogner i Oslo gikk tirsdag inn for å døpe krysset utenfor ambassaden for «Ukrainas plass».

Det nye navnet på krysset innebærer ikke en adresseendring, men skal være en uformell tittel på krysset. Men den russiske ambassaden ber nordmenn tenke seg om.

– Dersom det blir realisert i denne anspente tiden, så blir det oppfattet som en antirussisk aksjon uansett om det kommer det fra regjeringen eller bydelsmyndigheter. Nordmenn må ta det til betraktning, heter det i en uttalelse NTB har fått fra den russiske ambassaden.

– Dessuten er det ingen plass der, kun en vei og en gate. Selve ideen er veldig amerikansk. I den gamle Europa er tradisjonen annerledes, skriver de videre.

Forslaget ble fremmet som en reaksjon på Russlands invasjon i Ukraina. Det kan bli satt opp et informasjonsskilt om at plassen har fått dette navnet, ifølge Aftenposten.

Ambassaden spør videre om noen russere har blitt spurt i forbindelse med det nye navnet.

– I tillegg til russiske ambassadeansatte er det 25.000 russiske folk i Norge, har noen spurt dem?, skriver de.

