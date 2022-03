Støre: Vi kommer til å høre mer fra Tajik

– Jeg tror hun kommer til å gjøre seg gjeldende, sa Støre da han deltok på et arrangement i Pressens Hus i Oslo mandag.

Tajik gikk søndag av som nestleder i Arbeiderpartiet etter at hun tidligere i uken gikk av som arbeidsminister på grunn av pendlerboligsakene hun har fått kritikk for.

– Jeg tror vi kommer til å høre mer fra henne, og det håper jeg. Hun må ta sine valg og det er klart dette er noe som skal fordøyes etter det som har skjedd den siste uken, sier Støre.

– Står respekt av budskapet hennes

Statsministeren tror hans partifeller i Arbeiderpartiet også ønsker å se mer av Tajik i framtiden. Han uttrykker respekt for brevet Tajik skrev til partiet da hun opplyste om at hun trekker seg som nestleder.

– Jeg synes hun har meddelt et tydelig budskap på en måte det står respekt av og det tror jeg partifellene også mener. Jeg velger å tro vi kommer til å høre mer fra henne, sier Støre.

Støre deltok på et arrangement knyttet til Oslo Redaktørforenings årsmøte. Han ville ikke gå inn i avsløringene rundt Tajik eller hennes harde skyts mot Aftenposten og bruk av ordet presseskandale.

Skrøt av pressen

Men Støre fremhevet at journalistikken rundt pendlerboligsakene er et eksempel på hvordan norsk presse bidrar til at det norske samfunnet er åpent og preget av lite korrupsjon.

– Jeg vil berømme den norske pressen. Jobben dere gjør fører noen ganger til konsekvenser som dette, sa Støre.

Støre bemerket også at han har måttet håndtere stormen rundt sin nestleder midt i en situasjon der krigen i Ukraina egentlig krever all tid og oppmerksomhet fra europeiske statsledere.

Statsministeren viste blant annet til at han hadde fått et spørsmål fra en journalist om hvor han egentlig hadde vært den siste uken, og at svaret var at han hadde håndtert helt andre saker enn pendlerboligsakene til norske politikere.