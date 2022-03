Hvor i Ukraina de to kardinalene drar, og hvem de skal ha samtaler med, er ikke kjent. Budskapet deres blir imidlertid at «krig er galskap», sa paven.

Vatikanet vil gjøre alt for å få en slutt på krigen og sender nå to kardinaler, Konrad Krajewski og Michael Czerny, til Ukraina, opplyste han videre.

– Elver av blod og tårer renner nå i Ukraina. Dette er ikke bare en militær operasjon, men en krig som sprer død, ødeleggelse og elendighet, sa paven under sin søndagspreken.

