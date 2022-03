Olje- og energiministeren avdramatiserer letepause

Persen ble utfordret av Fremskrittspartiet, som har bedt om en garanti for at 26. konsesjonsrunde blir gjennomført i løpet av 2023.

Olje- og energiministeren fastholdt samtidig at det er letingen i modne områder, de såkalte TFO-rundene, som er viktigst.

– Nummererte runder vil være en del av regjeringens politikk framover. Jeg mener jo at vi skal utlyse en nummerert runde. Men det kommer ikke til å skje i løpet av 2022, sa Persen.

Regjeringen har ikke gitt opp å holde nye nummererte konsesjonsrunder, forsikret olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag – der hun deltok for første gang.

I budsjettenigheten med SV i fjor høst gikk regjeringspartiene med på å sette 26. konsesjonsrunde på pause ut 2022. Det vil dermed ikke bli åpnet for oljeleting i nye områder i år, men letingen fortsetter i såkalt modne områder.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!