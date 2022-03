Listhaug: Tajiks svar vil avgjøre om det blir mistillitssak eller ikke

På spørsmål om det er aktuelt å stille mistillitsforslag, sier Listhaug at partiet ikke er der ennå, men at det er noe de må ta stilling til når Tajik har svart på spørsmålene hun har fått.

– Jeg synes det blir verre og verre i takt med at det kommer fram stadig nye opplysninger, sier Listhaug.

Fremskrittspartiet har stilt en rekke spørsmål til Tajik om pendlerboligen hun fikk da hun var politisk rådgiver fra 2006. Listhaug sier til TV 2 at svarene til Tajik vil avgjøre veien videre i saken.

