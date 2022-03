Satellitt har problemer – eieren tror det skyldes cyberhendelse

Utfallet skjedde samtidig som Russland var i gang med sin invasjon av Ukraina torsdag morgen. Amerikanske Viasat Inc, som ikke må forveksles med det tidligere navnet på TV-distributøren Allente, bekrefter hendelsen overfor Inside Telecom.

– Vi undersøker og analyserer fortsatt vårt europeiske nettverk og systemer for å identifisere årsaken. Vår etterforskning av utfallet fortsetter, men så langt tror vi det er forårsaket av en cyberhendelse, sier visekommunikasjonssjef Christina Phillips i Viasat til avisen.

Myndigheter har blitt varslet og bistår i den pågående etterforskningen, sammen med et tredjeparts cybersikkerhetsfirma, ifølge selskapet. Ifølge Phillips er det per dags dato ingen indikasjoner på at kundedata er involvert, og feilen rammer så langt ikke alle bredbåndskunder.

Berører norske

Satellitten brukes av flere internettleverandører, deriblant norske Bigblu, som er blant de som er rammet.

– Vi skal ha et møte med Viasat i kveld klokken 21. Jeg håper vi får en bedre avklaring da, sier daglig leder Stig Myklebust i Bigblu til Inside Telecom mandag.

I en epost til NTB tirsdag bekrefter Myklebust at problemene vedvarer.

– Det stemmer at det er utfordring med Viasat KA-SAT som rammer deler av våre kunder som har tjenester via satellitt, sier han.

– Årsaken kan jeg ikke spekulere i, legger han til.

Via Bredbånd, som eies av amerikanske Viasat, melder også om problemer.

– Vi opplever for tiden problemer med nettverket vårt. Vi er klar over omfanget og innvirkningen det har på deg som vår kunde, og vi jobber med å løse problemet. V i verdsetter ditt kundeforhold, skriver de på sine nettsider.

Nkom undersøker

Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) følger med på saken, men sier de ennå ikke har fått bekrefter informasjon som tilsier at satellitt-problemene kan knyttes til krigen i Ukraina.

– Vi følger saken på Nkom EkomCERT, men har til nå ingen sikre kilder som kan si noe om underliggende årsak til utfallet. Viasat er sparsommelig i sine uttalelser til mediene og har i sine uttalelser fortalt at de mistenker cyberangrep. Viasat peker imidlertid ikke på hvilke deler av infrastruktur som er rammet eller mistenkte aktører, sier fungerende seksjonssjef Ole Kristoffer Dybvik Apeland i Nkom EkomCERT i en epost til NTB.

Han opplyser at manglende informasjon om hendelsen fører til mye spekulasjon.

– Sammenfall i tid mellom start på Viasats utfall og start på russisk invasjon av Ukraina påvirker tydelig disse spekulasjonene. Mange av spekulasjonene stammer fra en tsjekkisk internettilbyder som har uttalt at de observerte en spredning av utfall med startpunkt Ukraina. Videre har Sky News har rapportert om tilgang på innsideinformasjon som indikerer at dette omhandler et distribuert tjenestenektangrep. På nåværende tidspunkt anser vi dette imidlertid som svært usikker informasjon, og det kan heller ikke attribueres til russisk aktivitet, skriver Dybvik Apeland.

