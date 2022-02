Frivillige melder seg til Ukraina - lovleg for nordmenn å krige i ukrainsk uniform

Taras Pokotilo reiser no heim for å trekkje i uniform og få utlevert våpen:

– Eg reiser tilbake til Ukraina fordi det er krig mot Russland. Familien min og venere mine er framleis i landet, og tilhøva er farlege, fortel 28-åringen til Danmarks Radio.

Pokotilo, som arbeider på ein gard på Jylland i Danmark, ser det som ei plikt å forsvare heimlandet. Difor pakkar han og andre ukrainarar i Danmark ein bil og kjører heim for å bli soldatar.

Vårt Land har vore i kontakt med PST som ikkje kan melde om frivillige nordmenn i Ukraina eller som er på tur til landet.

Ber om frivillige

Ukraina går breitt ut for å verve soldatar frå utlandet. Laurdag gjekk Ukrainas ambassade i Israel ut på Facebook og bad om frivillige soldatar til krigen mot «den russiske aggressoren», skriv Haaretz.

Ambassaden bad om personell som var villige til å forsvare «Ukrainas sjølvstende». Seinare på dagen blei meldinga fjerna.

Regjeringa i Ukraina vil opprette ein eigen militæravdeling for utanlandske frivillige, opplyser president Volodymyr Zelenskyj, ifølgje Reuters. Dei frivillige soldatane skal delta i krigen mot den russiske invasjonsstyrken.

Ukraine Ukraine Invasion TALAR: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte sundag til folket frå ein sikker stad. (Foto: NTB/AP)

Ikkje forbode

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen fortel at det ikkje vil vere ulovleg for nordmenn å reise til Ukraina og kjempe i ukrainsk uniform, mot Russland.

Det er ikkje kriminalisert å slutte seg til hæren til ein framand stat, seier ho til Forsvarets forum:

– Det som er kriminalisert er verksemd som kan svekkje forsvarsevna til Norge eller allierte.

Eg reiser tilbake til Ukraina fordi det er krig mot Russland — Taras Pokotilo, ukrainar i Danmark, reiser heim for bli soldat

Deltok i krigar

Nordmenn har verva seg til krigar i Europa tidlegare. Fleire reise til borgarkrigen i Spania i 1936-1939 og til Finlands vinterkrig mot Sovjetunionen i 1939-1940.

I seinare krigar og konfliktar har personar frå Norge reist ut for å kjempe i UCK-geriljaen i Kosovo på 1990-talet – og i kurdiske styrkar i Kurdistan i kampen mot IS.

Ukraine Invasion FÅR VÅPEN: Ukrainarar mellom 18 og 60 år får ikkje reise frå landet. Dei får utdelt våpen for å ta del i forsvaret av Ukraina. Her prøver sivilistar utdelte våpen i Kyiv. (Mikhail Palinchak/AP)

---

Ukraina-krigen

Ukraina hevdar at Russland har «mista» over 3.500 soldatar, og at 200 er tatt til fange.

I tillegg skal 14 fly, åtte helikopter og 102 stridsvogner, alle russiske, vere øydelagt.

Russiske styresmakter har ikkje komme med tapstal, og ukrainske styresmakter har ikkje gjeve opp ukrainske tapstal.

---

Støre: Tenk dykk om

Medan Ukrainas president ber frivillige komme til landet for å kjempe, ber statsminister Jonas Gahr Støre nordmenn tenkje seg nøye om før dei reiser.

– Då trur eg ein må tenkje seg grundig om. Eg skjønar at dei diskusjonane oppstår, men krig er dramatisk, seier Støre til TV 2.

Generaladvokat Redse Johansen trekkjer fram farane:

– Du tek altså alle dei risikoane det inneber, og du er under deira rettssystem.

[ Brev fra Ukraina: «Dere kan ikke fortsette å lukke øynene for de forferdelige tingene som skjer» ]

Organiserer heimreiser

I Danmark melder DR Nyheder at det er lukka grupper på Facebook som organiserer heimreiser til Ukraina. Unge menn som har reist ut for å få jobb, kjører no austover for å kjempe mot Russland.

I ei melding står følgjande: «Bevidste (gode) patrioter af vort land og folk! Hvis der er nogen, der gerne vil til Ukraine her og nu, så er der tre pladser tilbage i vores minibus. Skriv en (personlig) besked for det praktiske.»