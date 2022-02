Stor økning i salg av jod-tabletter hos apotekkjede

– Vi er ikke eksperter på internasjonal politikk, men det er vel en sannsynlig sammenheng her, sier pressekontakt Kjersti Solberg Ofstad i Apotek 1 til Bergens Tidende .

Russlands angrep mot Ukraina ser ut til å være utslagsgivende for økningen.

Noen apotek kan være tomme, men dette er et produkt som apotekene har veldig lite av på lager fordi det normale salget er svært lavt, forklarer Ensrud.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!