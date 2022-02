Tidlegare Russland-ambassadør: – Ein mørk og tragisk dag for Europa

– Dette angrepet er eit alvorleg brot på folkeretten og set uskuldige menneskes liv i fare. Russiske styresmakter har det fulle og heile ansvaret for å ha kasta Europa inn i denne svært mørke situasjonen. Russland må umiddelbart stanse dei militære handlingane sine og respektere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sa Støre i ei skriftleg fråsegn til NTB torsdag morgon.

I løpet av morgonkvisten torsdag har det komme meldingar om at Ukraina hevdar å ha skote ned fleire russiske fly. Russiske styrkar hevdar på si side at dei berre går til angrep på militære mål i Ukraina.

– Vesten og Noreg må no i denne alvorsstunda som aldri før stå samla om forsvaret av freda, menneskeverd og folkeretten, seier Nordsletten.

– Dei som kvar dag har sagt at dei ikkje vil gå til invasjon av Ukraina, går no til åtak på eit fredeleg land i hjartet av Europa.

Natt til torsdag innleia russiske styrkar angrep på nabolandet Ukraina . Ukrainas utanriksminister skuldar Russland for å ha gått til full krig.

– Dette er ein mørk og tragisk dag for Europa, seier Noregs tidlegare ambassadør i Moskva Øyvind Nordsletten, i ei melding til Vårt Land.

