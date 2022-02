Støre: Norge fordømmer angrepet på det sterkeste

Det russiske forsvarsdepartementet sier at de skyter mot militære mål med presisjonsvåpen.

Ambassadøren uttalte seg etter at president Vladimir Putin tidlig torsdag morgen kunngjorde at Russland ville innlede en militæroperasjon mot Ukraina.

– Vi er ikke er aggressive mot det ukrainske folk, men juntaen som har makten i Kyiv, sa FN-ambassadøren i et møte i Sikkerhetsrådet onsdag kveld New York-tid.

I New York bekreftet FN-ambassadør Vassilij Nebenzia at en militæroperasjon er i gang. Han sier Russland er ute etter «juntaen» som styrer i Kyiv.

Ukrainas utenriksminister anklager Russland for å ha gått til full krig.

Samtidig med at det i sosiale medier ble meldt om eksplosjoner mange steder i Ukraina, meldte Interfax at Russland iverksatte militære operasjoner mot Ukraina klokken 5 torsdag morgen.

– Dette angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og setter uskyldige menneskers liv i fare. Russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret for å ha kastet Europa inn i denne svært mørke situasjonen. Russland må umiddelbart stanse sine militære handlinger og respektere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sier Støre i en skriftlig uttalelse til NTB torsdag morgen.

