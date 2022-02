Russland har innledet angrepet på Ukraina

I New York bekreftet FN-ambassadør Vassilij Nebenzia at en militæroperasjon er i gang. Han sier Russland er ute etter «juntaen» som styrer i Kyiv.

– Vi er ikke er aggressive mot det ukrainske folk, men juntaen som har makten i Kyiv, sa FN-ambassadøren i et møte i Sikkerhetsrådet onsdag kveld New York-tid.

Ambassadøren uttalte seg etter at president Vladimir Putin tidlig torsdag morgen kunngjorde at Russland ville innlede en militæroperasjon mot Ukraina.

Samtidig med at sosiale medier meldte om eksplosjoner over hele Ukraina, meldte Interfax at Russland iverksatte militære operasjoner mot Ukraina klokka 5 torsdag morgen.

Interfax skrev blant annet at en militær landingsoperasjon var igangsatt ved den ukrainske svartehavsbyen Odesa, og at soldater var gått i land. Det meldes også om landgang i Mariupol, nær fronten.

– Presisjonsvåpen

Det russiske forsvarsdepartementet sier at de skyter mot militære mål med presisjonsvåpen.

– Militær infrastruktur, luftforsvarsanlegg, militære flyplasser og flyvåpenet til Ukraina blir satt ut av spill, opplyste departementet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekreftet at Russland angriper Ukrainas militære infrastruktur og grensevakter. Han innførte samtidig militær unntakstilstand.

UNNTAKSTILSTAND: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har innført militær unntakstilstand i hele landet. (Matt Dunham/AP)

Flyalarm i Kyiv

Torsdag morgen lød flyalarmen i sentrum av Kyiv etter at det tidligere var hørt eksplosjoner i byen. Etter at byens innbyggere først syntes å ta situasjonen med ro, satte de kursen mot tilfluktsrom og undergrunnsstasjoner.

I Kharkiv er et militært kommandosenter truffet av et russisk missil, ifølge Ukrainas innenriksdepartement.

I en rekke ukrainske byer er det meldt om eksplosjoner og skyting, ifølge Reuters, AFP og BBC.

[ Russisk-ortodoks biskop lovpriser Putin. – Høres rart ut, sier norsk kollega ]

Fullskala invasjon

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba anklaget Russlands president Vladimir Putin for å ha innledet en fullskala invasjon av landet.

– Fredelige ukrainske byer er under angrep. Dette er en aggresjonskrig, sa Kuleba og la til at Ukraina vil forsvare seg og vil seire.

– Verden kan og må stanse Putin. Det er nå det må handles, sa han.

Meldingene om invasjon og eksplosjoner kommer etter at Putin natt til torsdag kunngjorde at han har igangsatt en militæroperasjon inn i Ukraina som svar på «trusler» fra Ukraina.

Luftrommet stengt

Ukraina stengte luftrommet for sivile fly, og både passasjerer og flyplasspersonale ble evakuert fra flyplassen utenfor Kyiv, der noen vitner meldte at de hadde hørt artilleriild, ifølge departementet for infrastruktur.

Fra forskjellige kilder meldes det om eksplosjoner i Kyiv, Kharkiv, Odesa, Mariupol og langs frontlinjen i Øst-Ukraina, og at militære fasiliteter er rammet av rakettangrep også i Kyiv.

Fire eksplosjoner er også hørt i Kramatorsk, en by på frontlinjen som fungerer som Ukrainas militære hovedstad i Øst-Ukraina.