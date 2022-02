Norfund investerer mer i afrikansk landbruk og matproduksjon

– I tillegg til å skaffe kapital, hjelper AgDevCo selskapene de investerer i med å vokse til lønnsomme virksomheter ved å tilby faglig og teknisk støtte for eksempel innen likestilling og klima, sier Ellen Cathrine Rasmussen, avdelingsleder for vekstkraftige virksomheter i Norfund.

Siden starten i 2010 har AgDevCo investert i 80 landbruksvirksomheter, og selskapet har i dag en portefølje til en verdi av 150 millioner dollar spredt over Ghana, Elfenbenskysten, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Mosambik og Malawi.

– I Afrika sør for Sahara høster mer enn 70 prosent av befolkningen sin daglige mat fra jordbruk og fiske. Investeringer i lokale verdikjeder som utvikler landbruket og gir småbønder lokal markedstilgang, har store utviklingseffekter i form av økte inntekter, flere jobber og økt matsikkerhet, sier Tvinnereim.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) sier at dette gjør at de når ut til langt flere aktører enn fondet selv har kapasitet til å håndtere.

