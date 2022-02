Nobel-prisvinner Muratov fordømmer Putins atomtrusler

I en uttalelse sier Dmitrij Muratov at alle i Novaja Gazetas redaksjon i dag, og de føler sorg.

– Landet vårt har startet en krig på ordre fra president Putin. Og ingen kan stanse denne krigen, så i tillegg til sorg føler vi også skam, sier Muratov i en video som er publisert på YouTube.

Advarer mot Putins atomtrussel

Han advarer mot Putins ord om at Russland fortsatt er en av de mektigste atommaktene, og at de som angriper landet vil oppleve forferdelige konsekvenser. Ifølge Muratov kan dette bare tolkes som en trussel om å bruke atomvåpen.

Det er dette i Putins tale torsdag morgen som Muratov sikter til:

«Når det gjelder militære anliggender, forblir dagens Russland en av de mektigste atomstatene, selv etter oppløsningen av Sovjetunionen og mistet en betydelig del av dens evner. Dessuten har den en viss fordel i flere banebrytende våpen. I denne sammenhengen bør det ikke være noen tvil for noen om at enhver potensiell angriper vil møte nederlag og illevarslende konsekvenser dersom den skulle angripe landet vårt direkte», sier Putin i sin tale på russisk TV torsdag morgen.

– Putin leker med atomknappen

– Vår øverstkommanderende leker med atomknappen i hånden, som om det var nøkkelen til en dyr bil. Hva blir det neste – et atomangrep? Hvordan skal man ellers tolke Putins ord om gjengjeldelsesvåpen? sier Muratov.

Torsdag ble avisa hans, Novaja Gazeta, publisert på både ukrainsk og russisk. I dag publiserer vi på begge språk fordi vi aldri kommer til å anerkjenne Ukraina som en fiende, eller ukrainsk som fiendens språk, sier redaktøren.

Etter hans mening er det bare den russiske antikrigsbevegelsen som kan redde livet på planeten, avslutter han.

– Truer neppe Ukraina med atomvåpen

Putins uttalelse ikke er en trussel om å bruke atomvåpen mot Ukraina, mener Tor Bukkvoll, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Men han mener det er en indirekte trussel mot Europa:

– Det han sier, er vel at ingen skal legge seg opp i hva Russland gjør eller komme med trusler, og la dem herje som de vil i Ukraina, sier Bukkvoll til Vårt Land.

I talen sin anklaget Putin også Ukraina for å forsøke å skaffe seg slike våpen. «Vi vil ikke la dette skje», sa den russiske presidenten.

Ukraina arvet en del av det russiske atomarsenalet etter Sovjetunionens oppløsning, men ga det frivillig fra seg i 1994 til gjengjeld for en sikkerhetsgaranti fra Russland, USA og Storbritannia.

Tror ikke det finnes ukrainsk atomprosjekt

Bukkvoll tror ikke det finnes noe ukrainsk atomprosjekt, selv om noen kanskje kunne ønske det.

– Det eneste jeg har hørt, er at en del angrer på at de ga dem fra seg i 1994. Men jeg tviler på at det eksisterer noen slike planer, og det er jo heller ikke noe som er gjort på et øyeblikk, sier han.

Opprop mot Putin

Dmitrij Muratov er en av mange russiske kjendiser, journalister og offentlige figurer som har kritisert Putins invasjon i Ukraina.

Hundre russiske journalister har også undertegnet et opprop mot krigen, inkludert redaktørene for Dozhd, Ekho Moskvy og Novaja Gazeta. Det er også planer om en stor antikrigsdemonstrasjon i sentrum av Moskva i kveld, melder The Independent Barents Observer.

Krigen i Ukraina

Russland innledet natt til torsdag et omfattende angrep mot Ukraina etter en styrkeoppbygging som har pågått i flere måneder.

Det har vært væpnet konflikt i Ukraina siden 2014, da væpnede, prorussiske styrker tok kontroll over Krim-halvøya sør i landet, og separatister tok kontroll over områder i øst.

Russland annekterte i 2014 Krim, noe som førte til skarp fordømmelse internasjonalt og gjorde at en rekke sanksjoner ble innført.

Mandag 21. februar tok situasjonen en dramatisk vending. Etter et TV-sendt møte i det russiske sikkerhetsrådet anerkjente Vladimir Putin de opprørerkontrollerte regionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige.

EU, USA og Storbritannia kunngjorde tirsdag 22. februar sanksjoner mot Russland og de opprørerkontrollerte områdene øst i Ukraina.

Kilde: NTB

