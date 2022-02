Han sier at den nåværende situasjonen kan vedvare, men at det også kan komme større skritt og viser til at Russland har samlet 150.000 tropper og materiell langs Ukrainas grenser.

– Det er i hvert fall grunn til å anta at den russiske tenkningen går på å svekke Ukraina som stat og kanskje gå enda lenger til en full invasjon.