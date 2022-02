Rapport: Støre kan bli inhabil i enkelte saker i forholdet til sentralbanksjef Stoltenberg

I blant annet saker der det er aktuelt for regjeringen å instruere Norges Bank, og instruksen kan oppfattes som kritikk av bankens eller Stoltenbergs handlemåte, kan være tilfeller der Støre blir inhabil.

Lovavdelingen mener at selv om statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) anså seg som inhabil i utnevnelsen av ny sentralbanksjef på grunn av forholdet til Jens Stoltenberg, vil han ikke være inhabil i avgjørelser knyttet til sentralbanken, med enkelte unntak.

