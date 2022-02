Putin: Russland står overfor stor trussel og vurderer anerkjennelse av Øst-Ukraina

Denis Pusjilin, lederen for den selverklærte Folkerepublikken Donetsk, kom med en lignende appell.

Over 14.000 mennesker er drept, og store deler av det som tidligere var Ukrainas viktigste industriregion, ligger i grus.

Ifølge Putin blir forslaget fra Dumaen om å anerkjenne Donetsk og Luhansk som uavhengige, nå vurdert i Kreml. De to utbryterregionene har siden 2014 vært kontrollert av russiskstøttede separatister, som har ligget i krig med ukrainske regjeringsstyrker.

Mandag sammenkalte den russiske presidenten til et møte for å diskutere Dumaens forslag om å anerkjenne de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina som uavhengige.

