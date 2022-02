Mindre reklame for utenlandske pengespill på TV

– Reklamemarkedet for utenlandske pengespill falt med 35 prosent, mens norsk pengespillreklame falt med 27 prosent i denne perioden. Det ser dermed ut til at den nye loven virker, sier Velsand.

Fra august 2020 til juli 2021 ble det mindre av både utenlandsk og norsk pengespillreklame, og fallet er størst for de utenlandske.

Det er fjerde år på rad at markedet for pengespillreklame i Norge krymper.

1. januar trådte en ny lov i kraft. Den gir Medietilsynet mulighet til å stoppe reklamer for utenlandske pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

– Tallene tyder på at lovendringen for å stoppe utenlandsk pengespillreklame har effekt, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!