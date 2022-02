Mattilsynet anbefaler obligatorisk ID-merking av hunder

I dag er de fleste hunder i Norge merket og registrert på frivillig basis, noe som gjør at både hunder og hundeeiere kan identifiseres. Men myndighetene bør gjøre dette obligatorisk, mener tilsynet, som er ferdig med å utrede spørsmålet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

– For å oppnå dette bør det innføres krav med hjemmel i matloven og dyrevelferdsloven. Et krav om merking og registrering av alle hunder kan også hjemles i hundeloven, dersom politiet har behov for sikrere dokumentasjon av identiteten til hunder og hundeeiere i saker om hittehunder og farlige hunder, skriver tilsynet.

En mulighet er at staten oppretter et nytt offentlig hunderegister, men tilsynet påpeker at den mest aktuelle løsningen vil være å innføre en ordning med godkjente, private registre.

Norsk Kennel Klub (NKK) har gjentatte ganger tatt til orde for et slikt krav og er glade for Mattilsynets anbefaling. Nå håper de at myndighetene sørger for at kravet blir innført.

– Vi vet at NKKs registreringssystem har stor betydning både i forhold til storsamfunnet, hundeeiere og ikke minst avl og hundenes velferd. Ved obligatorisk registrering vil disse fordelene også kunne bli gjeldende for øvrige hunder, sier hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen i NKK.