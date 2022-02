Tre av ti barnehager oppfyller ikke pedagognormen

Selv om det er flere barnehager enn i fjor som oppfyller pedagognormen, er det fortsatt 30 prosent som ikke har nok barnehagelærere til å oppfylle kravet i pedagognormen – og dermed har for mange barn per barnehagelærer.

– Barnehagen er den delen av utdanningsløpet som betyr mest for barn og unges utvikling. Da er det et paradoks at det er i barnehagen kompetansenivået er lavest. Regjeringen vil at barna skal møte flere ansatte med riktig kompetanse og heve kvaliteten på barnehagetilbudet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Brenna varsler at regjeringen vil legge vekk den forrige regjeringens barnehagestrategi og utvikle en ny og mer ambisiøs strategi – som skal være klar til høsten.

Ifølge Utdanningsdirektoratet blir det også stadig færre barnehager – og det er først og fremst blitt færre av de minste barnehagene med 25 barn eller færre. Andelen små barnehager har gått ned fra 31 prosent i 2012 til 24 prosent i dag.

– De små privateide og ideelle barnehagene er viktige for å gi et barnehagetilbud nært folks bosted. Derfor er vi opptatt av å gi disse barnehagene bedre rammevilkår, og blant annet gi kommunen mulighet til å prioritere disse, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen vil stramme inn regelverket for private barnehager – og sikre at offentlig tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Dette blir også noe den nye strategien skal se på.