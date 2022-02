Østrogen kan beskytte mot alvorlig koronasykdom

– Resultatene er så interessante at det er berettiget å fortsette med kliniske studier, sier professor og forfatter av studien, Malin Sund, i en pressemelding.

Oppdagelsen av den tilsynelatende beskyttende effekten østrogen har, kan være en forklaring på hvorfor menn i større grad dør av covid-19, sier forskerne. Østrogen er som kjent et kvinnelig kjønnshormon.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!