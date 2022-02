Noreg kåra til det mest demokratiske landet i verda

Over ein tredel av befolkninga i verda, 37,1 prosent, lever i diktatur. Det er ein liten auke frå 2020. Delen autoritære statar har auka jamleg dei siste åra.

45,7 prosent av befolkninga i verda budde i eit land med ei eller anna form for demokrati i fjor. Det er ein nedgang frå 49,4 prosent i 2020.

To store europeiske land blir kritiserte i rapporten . Spania blir omtalt som eit «demokrati med manglar» som følgje av redusert poengsum knytt til sjølvstendet for domstolane i landet, etter politisk krangel om utnemningar av dommarar.

New Zealand følgjer på andreplass etter å ha klatra frå fjerdeplass. Deretter følgjer Sverige, Finland, Island og Danmark på lista.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!