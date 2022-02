Satsing på gass ingen trodde kunne utvinnes har gitt milliardgevinst

Han omtaler det som et kvantesprang for gassutvikling.

– Det krevde mot å ta en slik beslutning. Det vi gjorde var å flytte det aller mest kompliserte utstyret som vanligvis står oppe på plattformen, ned til havbunnen, der vi gjorde utstyret utilgjengelig for vedlikehold og inspeksjon, sier Per Gerhard Grini i Equinor.

Equinor og de andre eierne av feltet brukte rundt 19 milliarder på å utvikle og bygge kompressoren. Gevinsten er dermed på over 200 milliarder kroner

Dette har så langt gitt en merproduksjon på over 220 milliarder kroner.

MN24 skriver at gassatsingen på havbunnen på gassfeltet Åsgård egentlig skulle være umulig. Utviklingen av en enorm kompressor som er blitt plassert nede på havbunnen, har gjort det mulig å hente opp gassen.

